l’appuntamento

ROMA L’Intelligenza Artificiale è il tema al centro dell’ultima puntata della stagione di “Presa Diretta”, in onda stasera alle 21.20 su Rai 3. L’Ai promette di cambiare in meglio la nostra vita, è una rivoluzione, una rottura totale tra il prima e il dopo. A seguire, l’inchiesta di Presa Diretta sul naufragio di Cutro. Cosa è successo la notte del 26 febbraio 2023, quando a poche centinaia di metri dalla costa calabrese, sono morti in mare più di 100 migranti? Cosa non ha funzionato nella macchina dei soccorsi? La ricostruzione di quelle ultime drammatiche ore attraverso la lettura dei documenti e con le voci dei primi soccorritori accorsi sulla spiaggia, le testimonianze dei sopravvissuti e dei parenti delle vittime, i video esclusivi inviati dalla barca.