Reggio Calabria, via libera al nuovo ospedale per una spesa di 283 milioni

il progetto

REGGIO CALABRIA Novità importanti per l’ospedale di Reggio Calabria: è stato approvato con alcune prescrizioni il progetto di fattibilità tecnico-economica unitario dell’ospedale, comprensivo anche della palazzina destinata alla foresteria. Così come scrive stamattina Gazzetta del Sud, è previsto un unico blocco che consentirà di arrivare alla progettazione esecutiva necessaria per procedere con il bando di gara vero e proprio. Intanto si è già conclusa la conferenza dei servizi su tutti gli interventi da avviare e tutte le prescrizioni saranno poi inserite nei successivi livelli di progettazione. La cifra prevista inizialmente, però, è lievitata. Già perché dallo stanziamento originario previsto da Inail di 180 milioni di euro si è arrivati a 223 milioni solo per i lavori ai quali si dovrebbero aggiungere altri 59 milioni per tutte le attività correlate all’avvio del cantiere, considerato che «in fase di progettazione e di analisi delle necessità relativi al progetto, nonché a seguito delle nuove esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da Covid-19 e all’ano – malo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione registrato sin dall’anno 2021, è stata rilevata la necessità di incrementare il suddetto finanziamento». Nei mesi scorsi – ricorda ancora Gazzetta del Sud – con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, il finanziamento Inail stanziato per la costruzione del nuovo ospedale era stato incrementato di ulteriori 90 milioni, che si sommano al finanziamento originario di 180 previsto dal bando Inail «per le iniziative immobiliari di elevata utilità sociale» vinto dal Gom nel dicembre 2015. Inoltre, ulteriori 2 milioni e 700mila euro sono stati destinati al completamento del polo onco-ematologico del nuovo ospedale Morelli, già finanziato con 10 milioni di euro, portandolo così a complessivi 12,7 milioni.