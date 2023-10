“riGenerazione Futuro”, la raccolta fondi per sostenere i laboratori di legalità di Trame

l’iniziativa

LAMEZIA TERME La Fondazione Trame ETS è stata selezionata da Ferrovie dello Stato Italiane, Associazione Civita e Produzioni dal Basso come vincitrice del bando “riGenerazione Futuro”, l’iniziativa che sostiene progetti innovativi capaci di produrre un impatto durevole e sostenibile sui territori, per lanciare una raccolta fondi a sostegno dei laboratori nelle scuole primarie e secondarie del territorio lametino.

«10.000 euro è l’obiettivo della nostra raccolta – fanno sapere in una nota – raggiungendo almeno il 40% (4.000 euro) tramite le donazioni dei cittadini, la Fondazione potrà ottenere l’erogazione del restante 60% (6.000 euro) da parte di Ferrovie dello Stato Italiane e realizzare così il progetto di educazione alla legalità e alla lettura destinato agli istituti scolastici del lametino #trameascuola». Il supporto dei donatori permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di scuole e di studenti. La raccolta partirà ufficialmente il prossimo 6 novembre.