Città unica, comitato cittadino di Rende: «Presto incontri con le istituzioni locali»

L’iniziativa

RENDE «Si è svolta ieri la riunione dei promotori del Comitato Cittadino di Rende sulla Proposta di Legge della Regione Calabria n. 177/12^ sulla “Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero”». Lo comunica una nota dei promotori che aggiunge: «Nella stessa si è dato riscontro circa le numerose richieste di incontro inviate nei giorni scorsi, rispettivamente, al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Sindaci di Cosenza e Castrolibero, ai Commissari Prefettizi di Rende, ai Presidenti nazionali e regionali dell’Anci e al direttivo regionale della medesima associazione dei comuni».

«Al momento – sottolineano – le richieste inviate sono state accolte dai Commissari Prefettizi del Comune di Rende che incontreranno una delegazione dei promotori il prossimo venerdì 3 novembre. Disponibilità preliminare si è avuta dal Sindaco di Cosenza e di Castrolibero e dal Presidente dell’Anci Regionale in attesa dell’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo degli incontri».

«Nel contempo, si è dettagliata l’organizzazione dei gazebo – è detto ancora nella nota -per l’illustrazione della nostra proposta e la raccolta delle firme in alternativa concreta rispetto all’iniziativa legislativa regionale. Gli incontri con la cittadinanza si effettueranno su tutto il territorio comunale di Rende a partire dal prossimo fine settimana e saremo presenti nel mese di novembre: domenica 5 nell’area antistanti la Chiesa Maria SS della Consolazione in Arcavacata e la Chiesa Gesù Misericordioso di S. Stefano; giovedì 9, 16 e 23/11 al Mercato rionale presso piazza Kennedy; domenica 12 nell’area antistante la Chiesa San Carlo Borromeo e la Chiesa Sant’Antonio; domenica 19 nell’area antistante la Chiesa Maria Vergine di Lourdes; il 19 e il 22 in piazza Martin Luther King presso il Centro Commerciale Metropolis».

I componenti

Francesco Adamo, Mario Bartucci, Maurizio Bonofiglio, Alessandro Caia, Amerigo Castiglione, Marinella Castiglione, Pasquale Costabile, Francesca Cufone, Emilio De Bartolo, Clelio Gelsomino, Pierpaolo Iantorno, Massimo La Deda, Fabio Liparoti, Michele Morrone, Innocenzo Palazzo, Lorenzo Principe, Sandro Principe, Mario Rausa, Carlo Scola, Domenico Talarico, Francesco Tenuta, Sergio Tursi Prato, Valdo Vercillo, in rappresentanza di: RendeSì, Rende l’Idea, Missione Rende, La Primavera di Rende, InnovaRende, AttivaRende, Federazione Riformista di Rende, Laboratorio Politico “Carlo Rosselli”, Partito Socialista Italiano di Rende, IdM Rende, Movimento Civico Rende, Aria Nuova-Rende Centro Storico, Associazione La Fenice-Centro Storico, Ex Amministratori di Rende