Fc Lamezia shock: «Rinunciamo al campionato in corso»

calcio serie D

LAMEZIA TERME «Il progetto FC Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso. Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo». È quanto riporta una nota della società lametina che di fatto annuncia il suo ritiro dal campionato di serie D. «Rimaniamo convinti – prosegue la società – che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa».