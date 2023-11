Il Pd: «Calato il sipario sull’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria»

il tema

REGGIO CALABRIA «Con il governo Meloni è calato il sipario sulla realizzazione della nuova linea di alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Lo stesso presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, non ha mai fatto alcun riferimento, nella sua quotidiana campagna di annunci e promesse di presunte cose da fare, alla realizzazione di questa opera, la cui prioritaria funzionalità dovrebbe essere quella di rendere meno periferiche e marginali vaste aree del sud e, al tempo stesso, compiere l’unità d’Italia, anche sotto l’aspetto fisico-territoriale». Così la responsabile Infrastrutture e trasporti del Pd Calabria, Franca Sposato che aggiunge: «la Calabria sarebbe la Regione che avrebbe i maggiori vantaggi, non soltanto per la facilitazione dei collegamenti, ma perché una linea veloce finalizzata al trasporto di persone e merci costituirebbe un vero e proprio volano per lo sviluppo economico».