Il “tris” per i sindaci, dalla Calabria interesse all’ipotesi del terzo mandato

la proposta

Un terzo mandato per i sindaci dei Comuni con oltre 5mila abitanti. La proposta è arrivata in Parlamento ma sarebbe “congelata”. E a guardare con interesse all’ipotesi sarebbero diversi sindaci calabresi. Il limite dei due mandati riguarda i primi cittadini dei grandi centri e presidenti di Regione. Sul punto l’unico organo deputato a intervenire è il Parlamento. «Contrari al provvedimento i leader di Pd e M5S, Lega invece favorevole, mentre FdI e FI non hanno ancora assunto una posizione ufficiale. Di certo – scrive la Gazzetta del Sud – c’è che in commissione Affari costituzionali del Senato giace un emendamento, presentato dal senatore Meinhard Durnwalder (Südtiroler Volkspartei), per concedere la possibilità ai sindaci di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. La proposta è collegata al disegno di legge di Fratelli d’Italia per reintrodurre l’elezione diretta dei presidenti delle Province, all’esame di Palazzo Madama». «Noi riteniamo che solo i cittadini, e solo loro dovrebbero decidere se confermare un bravo sindaco o mandarlo a casa come capita in tutti i sistemi democratici d’Europa. Solo in Italia questo non accade. Ma non sarà che hanno un po’ paura dei sindaci? Paura del nostro rapporto con i cittadini e con questo Paese?», ha detto Antonio Decaro, presidente dell’Anci, intervenendo all’assemblea nazionale dei sindaci. Decisioni che arriveranno da Roma, ma a cui guarderebbero con interesse diversi primi cittadini calabresi che sono già al loro secondo mandato in Comuni in cui presto si tornerà a votare. «Già nella prossima primavera, si voterà a Montalto Uffugo, dove il primo cittadino Pietro Caracciolo è reduce da un doppio mandato, a Sellia Marina, guidata ininterrottamente dal 2014 da Francesco Mauro, a Crosia, con il primo cittadino Antonio Russo in carica senza soluzione di continuità pure dal 2014. Identica situazione è riscontrabile a Cittanova con Francesco Cosentino, a Spezzano Albanese con Ferdinando Nociti e San Marco Argentano con Virginia Mariotti. L’anno successivo, ovvero nel 2025, solo per tenere in considerazione i centri più popolosi della Calabria, lo stesso discorso potrebbe riguardare Giuseppe Falcomatà a Reggio Calabria, Paolo Mascaro a Lamezia Terme e Domenico Lo Polito a Castrovillari».