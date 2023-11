Cosenza, al Comune manifestazione per la pace

slogan e bandiere

COSENZA Come annunciato nelle scorse ore, questa mattina nella sala consiliare del Comune di Cosenza è stata organizzata la manifestazione di Cgil Cosenza, insieme ad altre associazioni del Cosentino, «perché le istituzioni assumano questa agenda di pace e si adoperino in ogni sede europea ed internazionale per la sua piena affermazione». «L’Italia, la Costituzione, la società civile ripudiano la guerra – dicono – le guerre e le armi puntano alla vittoria sul nemico ma non portano alla pace: tendono a diventare permanenti ed a causare solo nuove sofferenze per le popolazioni. Bisogna invece far vincere la pace, ripristinare il diritto violato, garantire la sicurezza condivisa. Non esiste guerra giusta, solo la pace è giusta. La guerra la fanno gli eserciti, la pace la fanno i popoli».