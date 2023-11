«Capodanno è di tutti gli altri ragazzi che meritano un’opportunità»

la lettera

CROTONE «Cara signora, sono molto dispiaciuta del suo continuo dire contro la città di Crotone che l’ha supportata nelle varie iniziative intraprese per chiedere giustizia per Davide. Io in primis, nonostante lei mi abbia messa in difficoltà con il suo atteggiamento in presenza della consigliera Passalacqua che era venuta per lanciarle un messaggio di vicinanza e di legalità, che appartiene alla nostra Crotone, le sono sicuramente vicino per il dramma che sta vivendo, per il coma di Davide, ma in tutte le città d’Italia ci sono drammi come questo che vivono altre mamme coraggio, lei ha la speranza a cui aggrapparsi, a noi è stata tolta!». È durissima la replica di Caterina Villirillo, Presidente dell’Associazione Libere donne e mamma di Giuseppe Parretta, il 18enne ucciso a colpi d’arma di fuoco il 13 gennaio 2018 proprio nella sede dell’associazione ‘Libere Donne’ a Crotone, dove operava la mamma. Il riferimento è alla lettera inviata ieri dalla famiglia di Davide Ferrerio al presidente Occhiuto e al sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, chiedendo di ripensare la scelta di organizzare i festeggiamenti per l’evento di Capodanno in diretta Rai proprio nella città calabrese.

«Non parlo solo da cittadina – scrive Villirillo – ma anche come Presidente dell’Associazione Libere donne che vive le problematiche del nostro territorio, e Crotone da lei merita un po’ di rispetto! Sono anni che lei è la sua famiglia continua a buttare fango negli studi televisivi contro Crotone, ma le ricordo che qua vivono tante persone perbene che si battono tutti i giorni per costruire un futuro dignitoso per i propri figli. Non ho perso il mio amato Giuseppe in un incidente, l’ho perso proprio come lei, per mano di un assassino in un agguato efferato, violento e per futili motivi, tutto ciò per combattere contro la criminalità organizzata di questa nostra Calabria». «Ho lo stesso dolore, se non di più – scrive la donna – perché mio figlio è morto tra le mie braccia senza poter fare nulla per salvarlo, ma la differenza tra me e lei che io ho sempre cercato di riscattare il nome di Crotone negli studi televisivi e sui giornali, perché la mia battaglia continua nonostante tutto in nome di Giuseppe».

«Ho parenti, amici e conoscenti in questa città – scrive ancora Villirillo nella lettera – che si battono insieme a me per la legalità e la dignità di questa città tutti i giorni, abbiamo chiesto giustizia per Davide e per Giuseppe, ma dobbiamo farlo anche per tutti i ragazzi crotonesi che meritano un’opportunità e perché no, anche con questo Capodanno. Il Comune si è costituito parte civile anche nel processo di mio figlio, ma io non ho mai condizionato l’attività dell’amministrazione comunale, né tanto meno pensato mai di coinvolgere la Regione eppure “Giuseppe è stato il figlio di tutta l’Europa e non solo”». «Sono sconvolta dal fatto però che lei è un giudice onorario, io mi prodigo per aiutare e sostenere le forze dell’ordine, lei invece dovrebbe rappresentare la legalità e non seminare odio e violenza. Ma voglio pensare che il suo sfogo continuo, sia dettato da uno di quei giorni “bui” che noi due conosciamo bene».