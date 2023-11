La Vibonese vince e vede la vetta, Lfa Reggio corsara a Castrovillari

calcio serie D

REGGIO CALABRIA In serie D, dopo l’autosclusione dal campionato dell’Fc Lamezia Terme, giornata favorevole per Vibonese e Lfa Reggio Calabria, vittoriose rispettivamente contro Nuova Igea Virtus e Castrovillari. La squadra di Buscè si è sbarazzata della squadra di Barcellona Pozzo di Gotto con un secco 3-0 grazie alle reti di Ciotti, Gaeta e Tandara e ora vede la vetta della classifica (occupata dal Trapani a quota 31) a un solo punto di distanza. Alla compagine amaranto è bastato un gol di Rosseti per espugnare il campo del Castrovillari. I punti in classifica della squadra di Trocini salgono ora a 15 punti con due partite da recuperare. Male la Gioiese, travolta in casa dal Siracusa per 4-0, così come il Locri sconfitto in trasferta 2-1 dal Real Casalnuovo. Ko esterno anche per il San Luca contro il Città di Sant’Agata. (redazione@corrierecal.it)

Foto di copertina tratta dalla pagina facebook Lfa Reggio Calabria