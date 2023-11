Accordo Italia-Albania sui migranti, la Ue: «Roma fornisca dettagli»

La reazione

BRUXELLES «Siamo in contatto con le autorità italiane, abbiamo chiesto di ricevere dettagli sull’accordo per la migrazione con l’Albania». Lo dice una portavoce della Commissione Europea al briefing quotidiano. «Prima di commentare oltre dobbiamo capire cosa s’intende fare esattamente».

«Siamo stati informati dell’accordo Italia-Albania prima dell’annuncio», fa sapere una portavoce della Commissione Europea.

«L’accordo tra Italia e Albania, dalle nostre prime informazioni, sembra diverso da quello tra Gran Bretagna e Ruanda», ha sottolineato la portavoce della Commissione Ue Anitta Hipper nel briefing con la stampa ribadendo, tuttavia, che la Commissione ha chiesto ulteriori dettagli sull’intesa.

Meloni: «È modello di collaborazione tra Paesi»



L’accordo con l’Albania sui migranti annunciato ieri può diventare «un modello di collaborazione tra Paesi Ue e Paesi extra-Ue sul fronte della gestione dei flussi migratori», ha detto oggi la premier Giorgia Meloni in un’intervista a Il Messaggero.

È un’intesa «che rafforza il partenariato strategico tra Italia e Albania e si pone sostanzialmente tre obiettivi: contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere in Europa solo chi ha davvero diritto alla protezione internazionale» aggiunge Meloni.

Schlein: «Viola le norme internazionali»

Per la segretaria del Pd Elly Schlein l’intesa «sembra in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e di diritto europeo». La segretaria dem lo ha detto, pur precisando di dover guardare ancora bene il protocollo, a Radio Capital. Giorgia Meloni, ha quindi aggiunto Schlin , dovrebbe piuttosto «convincere i suoi alleati nazionalisti europei a condividere l’accoglienza, e non lasciare sola l’Italia».