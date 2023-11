Nocera Terinese, la prima mareggiata minaccia il centro abitato

maltempo

NOCERA TERINESE Il maltempo e il mare particolarmente mosso minacciano l’ex lungomare di Nocera Terinese, comune in provincia di Catanzaro. «E’ diventata la porta d’ingresso per il mare, che minaccia prepotentemente il centro abitato», sostiene il sindaco Saverio Russo. «L’amministrazione comunale appena insediata – dice il primo cittadino in una nota – ha già dovuto fare i conti con la prima importante problematica, ma con estrema celerità si è adoperata per cercare di arginare e limitare i danni. Ma questo non basta. Questo primo campanello d’allarme, infatti, preoccupa la nuova amministrazione, che lancia un appello a tutte le componenti istituzionali per l’avvio di un tavolo tecnico utile alla risoluzione definitiva di un problema che da molti anni affligge il Comune di Nocera Terinese, mirando a tutelare e preservare il territorio».