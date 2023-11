World Travel Market 2023: la Calabria punta sui borghi storici

l’evento

La Calabria ha partecipato con successo al World Travel Market di Londra 2023, confermandosi come una destinazione turistica in crescita. Durante l’evento che si è tenuto dal 6 all’8 novembre presso il centro ExCeL della capitale londinese, gli operatori turistici calabresi hanno attivamente partecipato agli incontri B2B, prendendo parte ad una fitta agenda di incontri orientati alla promozione delle risorse turistiche locali e consolidando collaborazioni strategiche. La manifestazione ha confermato la sua posizione di rilievo come piattaforma strategica per promuovere la regione come destinazione turistica a livello internazionale e ha facilitato la creazione di collaborazioni nell’industria del turismo orientate a contribuire in modo significativo alla crescita sostenibile del settore turistico calabrese.

La volontà degli operatori calabresi di adattarsi alle nuove tendenze di viaggio e di offrire proposte innovative ha dimostrato la capacità della Calabria di emergere come destinazione turistica all’avanguardia, includendo proposte che abbracciano sia l’aspetto culturale che quello esperienziale. Nel pomeriggio del 7 novembre, presso lo stand Italia del WTM, il Comune di Gerace (RC) ha giocato un ruolo centrale nell’iniziativa, presentando il tema “Borghi storici come nuove destinazioni turistiche in Calabria”.

La presentazione è stata guidata da Cosimo Caridi, dirigente del Dipartimento Turismo e Marketing territoriale e Mobilità della Regione Calabria che ha illustrato il nuovo approccio della Regione al turismo, focalizzato sulla valorizzazione di una dimensione del viaggio priva di vincoli stagionali.

In questo contesto, la valorizzazione dell’entroterra e la promozione dei borghi, con Gerace in primo piano, emergono come pilastri fondamentali della strategia turistica regionale. Il borgo medievale di Gerace, arricchito dalla storia e dalla cultura, è stato presentato come una gemma nascosta e una destinazione privilegiata della Calabria. Sono intervenuti a Londra Salvatore Galluzzo, Sindaco di Gerace; Domenico Romeo, responsabile del progetto; Loredana Panetta, project manager e Roberto Quatraccioni, responsabile area comunicazione e progetti EU di Tatics Group. Il Comune di Gerace, inoltre, ha sorpreso i visitatori organizzando uno show cooking presso il padiglione Italia, mettendo in risalto l’arte culinaria e i sapori autentici della Calabria. La Calabria conferma il suo impegno nel promuovere il territorio e nell’attrarre un pubblico internazionale sempre più vasto. L’attenzione ai borghi storici e la destagionalizzazione turistica rappresentano pilastri fondamentali per la crescita sostenibile del settore turistico calabrese.