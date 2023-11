Redditi, nella classifica nazionale la Calabria si conferma tra le regioni più povere

il report

CATANZARO In Italia 3,4 milioni di persone vivono con mille euro di reddito lordo l'anno. E' quanto rivela un'inchiesta del "Mattino" che cita i dati del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia stilando una sorta di classifica dei redditi del 2021 nella quale ovviamente la Calabria presenta dati al solito negativi. Secondo quanto emerge dalle tabelle pubblicate dal Mattino, nella classifica in valore assoluto delle regioni con i contribuenti con reddito tra zero e mille euro annui la Calabria si posiziona nella seconda fascia, con 111mila soggetti (oltre il 4% della popolazione totale). A stupire in particolare, nell'analisi sulla base dei dati ministeriali, è il fatto che ci sono realtà che nessuno penserebbe fossero povere, come alcune molto rinomate anche in chiave turistica: con riferimento alla Calabria si cita il caso di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese, nel quale su 8.068 contribuenti oltre il 4,5 per cento ha dichiarato al fisco un reddito lordo tra euro e 10mila euro (il 57%, a Platì è il 61% ma è un dato già acclarato).