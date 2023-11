All’Unical il dibattito su Fusioni dei comuni e riordino territoriale

l’appuntamento

COSENZA Mercoledì, 15 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30, presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’UNICAL, avrà luogo il seminario dal carattere eminentemente scientifico sul tema: “ FUSIONI DEI COMUNI E RIORDINO TERRITORIALE”. L’incontro introdotto dal direttore del Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche, prof. Giampaolo Gerbasi si avvarrà del contributo di giuristi e aziendalisti dell’Università della Calabria.

La relazione introduttiva sarà tenuta dalla professoressa dell’Università di Bologna, Claudia Tubertini, docente di Diritto degli enti locali nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e docente presso la Scuola di Specializzazione in studi sull’Amministrazione pubblica (SPISA) dell’Ateneo Bolognese.L’attività ricerca della professoressa Tubertini è rivolta in particolare all’organizzazione amministrativa in rapporto alla tutela dei diritti sociali, all’ordinamento regionale e locale, alle forme di partecipazione locale e di cooperazione tra enti pubblici e tra questi e i privati. Vanta numeorose pubblicazioni scientifiche sul tema, tra queste: “Le Unioni di Comuni tra legislazione statale e regionale: spunti per la costruzione di modelli di cooperazione differenziati”; “La dimensione ottima comunale e la differenziazione nella legislazione statale e regionale”; “La nuova disciplina della fusione di comuni”. Nel corso dell’incontro si terrà una tavola rotonda che tratterà il tema delle Fusioni in Calabria e città unica di Cosenza. Parteciperanno, il Presidente dell’ANCI Calabria, Rosaria Succurro e i docenti UNICAL , Giovanni Maria Caruso, Daniele D’Alessandro, Guerino D’Ignazio, Donatella Loprieno, Greta Massa Gallerano, Alessandro Mazzitelli, Maria Teresa Nardo, Walter Nocito, Danilo Pappano. Concluderà i lavori il prof. emerito, Silvio Gambino.