Yes I Start Up donne, domenica a Rossano con tutte le Pro Loco della provincia

CORIGLIANO ROSSANO Ritorno manageriale delle nuove generazioni alla loro terra per condividere idee e produrre reddito. Progettazione e governo glocale dei nuovi turismi per costruire qualità della vita. Promozione della cultura, del metodo e delle prospettive dell’auto-impiego e dello spirito di impresa. Ripensamento dei contenuti e delle dinamiche dello sviluppo eco-sostenibile dei territori. – Per capire quale sia l’esatto filo rosso che interconnette questi quattro macro temi, queste pratiche e visioni del passato, del presente e del futuro della nostra regione, nella cornice programmatica del Servizio Civile Universale le 15 Pro Loco della Provincia di Cosenza si sono date appuntamento a Corigliano-Rossano, per la consueta attività di formazione generale. All’evento di approfondimento, che sarà ospitato domenica 19, dalle ore 10 nella Sala Rossa di Palazzo San Bernardino, nel Centro Storico di Rossano parteciperanno le giovani ed i giovani di tutta la provincia partecipanti al Servizio, accompagnati dai presidenti e dagli operatori delle Pro Loco di Belmonte Calabro, Carolei, Cerchiara di Calabria, Corigliano-Rossano, Longobardi, Marzi, Piane, Roggiano Gravina, San Lucido, San Vincenzo La Costa, Sant’Agata d’Esaro, Sangineto, Scalea, Verbicaro. – Patrocinato dal Comune di Corigliano – Rossano e promosso dall’UNPLI – Unione Proloco Italiane, l’evento di informazione e formazione, attraverso due sessioni coordinate entrambe da Federico Smurra, Segretario dell’Unpli Calabria e formatore dell’Unpli nazionale, approfondirà in particolare due progetti interconnessi al Servizio Civile Generale: Yes I Start Up Donne Calabria e i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria.

YES I START UP DONNE CALABRIA. – Continuerà il tour di sensibilizzazione e di informazione sul progetto di promozione dell’auto-impiego riservato alla donne, promosso dall’Ente Nazionale per il Microcredito con la Regione Calabria. A queste nuove opportunità di sostegno dell’impresa femminile, sarà dedicata la prima parte dell’evento. Dopo l’introduzione, alle ore 10, di Valeria Capalbo, presidente della Pro Loco di Corigliano Calabro, interverranno anche l’assessore comunale alla cultura e pubblica istruzione Alessia Alboresi, la Presidente della Commissione Affari Istituzionali e Generali del Consiglio regionale Luciana De Francesco, l’assessore provinciale Adele Olivo e la responsabile formazione della Montesanto Sas, tra i soggetti attuatori del programma Yes I Start Up Calabria Francesca Felice.

L’ECONOMIA DEI MARCATORI IDENTITARI DISTINTIVI (MID). – Alle declinazioni strettamente economiche del progetto dei MID per l’internazionalizzazione e destagionalizzazione della Calabra come destinazione esperienziale, cuore e chiave di sviluppo del Programma Calabria Straordinaria, sarà dedicata la seconda parte. Alle ore 11.30 è prevista la Relazione del Program Manager della Cabina di Regia sui Mid della Regione Calabria Lenin Montesanto, che nei giorni scorsi ha presentato il modello dei Mid al Parlamento Europeo a Bruxelles. Seguiranno gli interventi della consigliera De Francesco e dell’assessore provinciale Olivo, del Sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, del Presidente dell’Unpli Calabria Filippo Capellupo e del Presidente dell’Unpli Cosenza Antonello Grosso La Valle. – Dalle ore 15,30, guidati da Smurra i giovani aderenti al Servizio Civile Universale saranno accompagnati alla scoperta dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Città d’arte di Corigliano – Rossano, censiti nella proposta di mappatura ufficiale depositata nei mesi scorsi alla Fondazione Calabria Film Commission.