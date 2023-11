Decreto Calabria, Occhiuto incassa un altro risultato: la nuova proroga passa al Senato

sanità

CATANZARO La proroga del Decreto Calabria “traguarda” il primo step con il via libera in Senato dopo che il testo era stato approvato nella Commissione Finanze di Palazzo Madama. Il Senato infatti oggi ha votato la fiducia posta dal governo al Decreto Proroghe che contiene un emendamento che prevede lo slittamento di un anno delle norme speciali per la sanità calabrese: i sì alla fiducia sono stati 98, 60 i contrari. L’emendamento è stato presentato dal senatore Claudio Lotito, di Forza Italia, il partito del presidente della Regione e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto, che dunque porta a casa un altro risultato dopo le proroghe precedenti. Nell’emendamento, che proroga il Decreto Calabria di un anno, fino al 31 dicembre 2024, si prevede in sintesi la proroga degli attuali commissari delle Asp per 60 giorni (ma dovranno essere confermati espressamente) e verrebbe eliminato il divieto di intraprendere procedure di pignoramento nei confronti di Asp e aziende ospedaliere (divieto che non piace all’Ue). Per quanto riguarda gli appalti sanitari, viene prevista la possibilità di una convenzione con Azienda Zero o con la stazione unica appaltante regionale. Il testo adesso passa alla Camera. (a. cant.)