Giustizia, Ostellari: «Presto legge delega su geografia giudiziaria»

il piano del governo

ROMA Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari ha annunciato oggi in Commissione Giustizia del Senato che il governo presenterà a breve un provvedimento sulla geografia giudiziaria. E ha detto anche che sarà, di fatto, una legge delega alla Manovra di Bilancio. A riferirlo sono alcuni componenti della Commissione. A più di 10 anni dalla legge del 2012 messa a punto dalla Guardasigilli Paola Severino e approvata dal governo di Mario Monti nell’ambito della spending review, la geografia giudiziaria sta per tornare al centro del dibattito sulla giustizia. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ad aprile aveva già spiegato, durante un question time alla Camera e anche in altre occasioni, che era “all’esame la possibile riapertura di sedi giudiziarie già soppresse, anche come eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali”. La riapertura di Tribunali considerati minori è un tema che sta molto a cuore alle varie amministrazioni territoriali, alcune delle quali stanno esercitando pressioni politiche in questa direzione. (Ansa)