Nidil Cgil e Uiltemp rilanciano la vertenza tirocinanti: ora la contrattualizzazione

la riuniuone

LAMEZIA TERME Prevedere la contrattualizzazione dei tirocinanti nella manovra del governo nazionale. Lo chiedono i sindacati Nidil Cgil e Uiltemp Calabria che oggi hanno tenuto un attivo unitario a Lamezia Terme sulla vertenza dei Tis – tirocinanti di inclusione sociale – che riguarda circa 4000 lavoratori precari. «È stato presentato – ricorda Ivan Ferrario della Nidil Cgil – un emendamento da parte del governo per una loro stabilizzazione che non ha portato i risultati sperati, abbiamo chiesto alla politica calabrese di modificare quell’emendamento in modo che questi lavoratori riescano effettivamente ad avere un contatto di lavoro nel 2024 dopo tanti anni di tirocinio». Per Luca Muzzopappa della Uiltemp «l’impegno della politica finora è arrivato in modo disarticolato perché non si raccolgono tutte le esigenze degli enti. Noi al tavolo del lavoro regionale con l’assessore Giuseppe Calabrese abbiamo fatto delle proposte. In parte le nostre esigenze sono state adesso raccolte in un nuovo emendamento, che è stato presentato ma che al momento risulta accantonato, ora seguirà il suo percorso e vedremo quali saranno i risultati. Purtroppo in Calabria non ci facciamo mancare nulla, soprattutto il fatto che nella pubblica amministrazione il precariato è a tutti i livelli, si parla di 5-6mila persone che sono precarie, significa – conclude Muzzopappa – che lo Stato è il peggior datore di lavoro e quindi da qui bisogna partire per rimettere davvero a posto la situazione calabrese». (redazione@corrierecal.it)