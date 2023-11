Report sulla qualità della vita, la Calabria resta nella seconda metà della classifica

lo studio

CATANZARO Bolzano, seguita da Milano e Bologna, guadagna il podio della classifica annuale nell’Indagine sulla qualità della vita del 2023 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 25ª edizione. In fondo alla classifica, come nel 2022, c’è Crotone (107a), insieme alle province siciliane Messina e Caltanissetta (105a e 106a). Inoltre, la ricerca conferma una tendenza: la frattura tra il Centro-Nord, più performante e resiliente, e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità. Lo studio si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza, in 14 sottodimensioni e 92 indicatori di base.

Frattura tra province del Centro-Nord e Sud e Isole

Province e città metropolitane del Centro-Nord sono protagoniste indiscusse della ripresa. Di riflesso, si fa più netta la separazione rispetto alle aree meno sviluppate quali Mezzogiorno e Isole, dove crescono aree di disagio sociale e personale. Quest’anno la qualità della vita è risultata buona o accettabile in 63 su 107 province. Tradotto in termini di popolazione, significa che 21 milioni 909mila residenti (pari al 37,2% della popolazione italiana) vivono in territori caratterizzati da una qualità della vita scarsa o insufficiente, contro i 21 milioni 789mila della passata edizione, pari al 36,9% della popolazione, registrando quindi un lieve arretramento rispetto al 2022.

I dati della Calabria

Ecco alcuni dati specifici per la Calabria emersi dal report di ItaliaOggi e Ital Communications. Catanzaro, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona al 87esimo posto su 107 province esaminate. In materia di “Affari e Lavoro”, la regione Calabria è fuori dalle prime dieci posizioni a maggioranza occupate da province del nord Italia. Catanzaro si trova al 94esimo posto. Cosenza al 98esimo.

In materia di disoccupazione maschile (nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni), la Calabria compare con la prima provincia, Vibo Valentia, in 86esimaposizione mentre per quanto riguarda la disoccupazione femminile, Catanzaro si trova al 82esimo posto. Nel Sistema Salute Crotone è in sesta posizione. (redazione@corrierecal.it)