Budget di Salute, Curia: «Strumento innovativo di programmazione

Sanità

REGGIO CALABRIA «Un’altra delle proposte di Comunità Competente presentate alla Presidenza della Regione Calabria durante la seconda Conferenza Regionale sulla salute mentale svoltasi a Catanzaro il 10 ottobre scorso è stata deliberata la scorsa settimana con il Dca 285, ringraziamo il Commissario Occhiuto ed il subcommissario Esposito per la sensibilità dimostrata». Lo afferma in una nota Comunità Competente Calabria attraverso il suo portavoce Rubens Curia. «Il Decreto – continua la nota – istituisce il Tavolo Tecnico per la sperimentazione del Budget di Salute con il compito, tra gli altri, di accompagnare, verificare e validare questo modello nella nostra regione. Il Budget di Salute rappresenta un intervento innovativo per lo sviluppo di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati delle persone con disagio mentale. Per garantire diritti fondamentali come l’accesso all’abitazione, alla socialità, alla formazione e al lavoro occorre stabilire di volta in volta un progetto di intervento che si basi sui bisogni di ogni singola persona. Questo strumento è costituito dall’insieme delle risorse economiche, professionali, umane e relazionali necessarie a promuovere contesti idonei a favorire una migliore inclusione sociale della persona con disagio mentale. Rubens Curia, portavoce di Comunità Competente sottolinea che “il budget di salute richiede la cooperazione di più soggetti, significa costruire delle connessioni tra queste persone e le loro famiglie, i servizi sociali e sanitari e le organizzazioni del terzo settore e altri soggetti che abitano nella comunità territoriale.” Il Budget di Salute consente, infatti, il raggiungimento di un miglioramento delle loro condizioni di vita attraverso una reale convivenza e inclusione sociale».