Omicidio dell’ex in Svezia, passo indietro del legale del presunto autore cosentino

Il processo

IMPERIA L’avvocato Andrea Rovere ha dismesso il proprio mandato con Salvatore Aldobrandi, 73 anni, originario di San Sosti (in provincia di Cosenza), ma da anni residente a Sanremo, arrestato il 17 giugno scorso su ordine del gip di Imperia, con le accuse di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili e la soppressione di cadavere. È accusato di aver ucciso Sargonia Dankha, ventunenne di origini irachene, naturalizzata svedese, sparita nel nulla da Linköping nel primo pomeriggio del 13 novembre del 1995. «Ho dismesso – afferma Rovere – il mandato per motivi personali nei rapporti, tra me e il mio cliente, che non riguarda i fatti del processo». Ha assunto l’incarico di Fabrizio Cravero.

