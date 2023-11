Violenza di genere, “Non Una di Meno” chiama la marea in piazza a Cosenza

l’evento

«Il 25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza di genere con più rabbia che mai “Non Una di Meno” chiama la marea in piazza. «Noi lo sappiamo bene, la violenza di genere non è una emergenza, al contrario, è elemento strutturale ed in continuo aumento. Con l’omicidio di Giulia Cecchettin sono 105 le donne che sono state uccise in Italia nel 2023. Di queste, 82 sono state ammazzate in ambito familiare o affettivo, 53 dal partner o dall’ex partner. Il pericolo lo abbiamo in casa, altro che famiglia tradizionale! Siamo marea e dobbiamo essere cambiamento! Roma, Messina, Bologna e tantissime altre città saranno invase dalla marea transfemminista, sarà così anche a Cosenza! Ci ritroveremo per una passeggiata arrabbiata a Piazza Bilotti alle ore 18:00, sabato 25 novembre, e concluderemo la camminata a Piazza XI settembre. Vi aspettiamo in piazza!»