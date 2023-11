Gal Serre Calabresi, la Calabria ospiterà la XIX Assise nazionale di “Città della Nocciola”

L’evento

Saranno i Comuni di Cardinale e Torre di Ruggiero, nella provincia di Catanzaro, storicamente vocati alla produzione corilicola ad ospitare la XIX Assise nazionale di “Città della Nocciola”. Nel corso di quest’importantissimo evento che in Calabria ritorna dopo otto anni, e si terrà dall’1 al 3 dicembre 2023, si porranno a confronto: esperti di primissimo piano, il mondo delle università, rappresentanti istituzionali nazionali, amministratori locali e produttori per un dibattito a tutto campo sulla realtà della nocciola in Italia e con un focus sull’esperienza del progetto “Borgo della nocciola”, avviato dall’Amministrazione comunale di Cardinale con lungimiranza, tale da assurgere a caso studio. L’evento è organizzato da Gal “Serre Calabresi”, Tonda di Calabria bio, Comuni di Cardinale e Torre di Ruggiero, con la collaborazione in particolare dell’Associazione nazionale “Città della Nocciola”.

Il progetto

Il lavoro dei produttori aderenti al Consorzio “Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria”, dei produttori che hanno fatto propria la scelta di produrre in bio, ha innescato una vera operazione di rilancio della cultivar “Tonda Calabrese”, elemento di biodiversità, che punta al riconoscimento Igp. Da ultimo anche lo studio in corso per indagare le potenziali proprietà nutraceutiche della nocciola, nell’ambito del progetto “Borgo della Nocciola”, conferiscono prestigio ad un frutto in guscio, identitario e di eccellente qualità, che rappresenta una grande risorsa in termini di sviluppo e per l’economia del territorio. Una risorsa sulla quale il Gal “Serre Calabresi” ha scommesso con diversi progetti ed iniziative volte alla valorizzazione a promuoverne la trasformazione.

I temi dell’edizione

Diversi gli argomenti che saranno trattati in quest’edizione, quali: aggregazione ed innovazione, fattori di crescita per le imprese, politiche di sviluppo rurale al servizio della corilicoltura di qualità, percorso di ottenimento dell’Igp per la Tonda calabrese, virtù della nocciola bio per il benessere, prospettive di sviluppo della coltura del nocciolo in Calabria, la nocciola Tonda calabrese nel contesto italiano, problematiche colturali corilicole, carte di attitudine della produzione corilicola, la corilicoltura come fattore di sviluppo locale, vincoli ed opportunità e piano strategico nocciolo. Le tematiche saranno affrontate nel corso del convegno politico-istituzionale di sabato 2 e nel workshop di domenica 3. Entrambi gli eventi sono accreditati dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro, per la formazione professionale continua. Si parlerà anche di opportunità di turismo a partire dal prodotto, con l’intervento di Rosario D’Acunto, presidente dell’Associazione nazionale “Città della Nocciola” e di Assotes (Associazione Professionale degli Operatori per il Turismo Esperienziale). In quest’ottica sono state organizzate per mattina di sabato 2 dicembre: un percorso trekking che unisce i Comuni di Cardinale e Torre di Ruggiero, attraversando dei noccioleti, e una passeggiata nel centro storico di Cardinale. Attenzione anche alla formazione nel mondo della scuola, con una degustazione guidata rivolta a studenti di istituti superiori, curata da Irma Brizi, direttore dell’Associazione nazionale “Città della Nocciola” e panel leader, con la collaborazione di divulgatori agricoli Arsac. Nell’ambito dell’Assise ci sarà anche la premiazione del Progetto “Cinque Colori”, per la promozione della sana e corretta alimentazione tra i più piccoli, chiamati a realizzare un supereroe della nocciola. L’attività di divulgazione sarà rivolta, inoltre, ai consumatori con una specifico laboratorio educativo.

