Idroelettrico, A2A: «Investiremo per aumentare la produzione in Calabria»

l’annuncio

GIZZERIA «A2A oggi è un player presente su tutte le regioni italiane, su tutte le 20 regioni, ma la Calabria oggi è la nostra terza regione per investimenti. Siamo presenti in Calabria storicamente nel mondo dell’energia, abbiamo appunto 10 impianti idroelettrici, abbiamo anche l’impianto termoelettrico importante di Scandale, siamo presenti da due anni nella zona di Crotone con un importante impianto per la gestione e termovalorizzazione di rifiuti speciali e siamo ovviamente molto interessati alla regione per poter investire anche sul tema dell’acqua». Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, intervenendo a Gizzeria all’evento “Senza acqua. Troppa acqua” promosso dalla società in collaborazione con 24 Ore Eventi e Il Sole 24 Ore, che ha coinvolto istituzioni e rappresentanti delle imprese, delle associazioni e del mondo scientifico. Nel corso dell’iniziativa – spiega una nota di A2A – è stato reso noto uno studio che quantifica in circa 800 milioni di euro in dieci anni gli investimenti necessari in pompaggi, mini-idro e progetti di repowering di impianti per recuperare fino a 500 GWh/anno di energia in Calabria – il 130% della produzione idroelettrica persa nel 2022 – con benefici economici diretti sul territorio pari all’investimento – 800 milioni – e circa 1 miliardo per l’indotto.

«Metteremo in campo investimenti importanti»

«Il tema dell’acqua – ha proseguito Mazzoncini – è un tema evidentemente centrale per il paese e anche per la regione Calabria e A2A è un soggetto che può mettere in campo capacità di investimento, capacità tecnica e poi è un’azienda abituata a lavorare con i territori perché qualunque tipo di lavoro noi facciamo lo facciamo in collaborazione con i territori quindi credo che potremmo sicuramente mettere in piedi degli investimenti importanti per la Calabria per risolvere il problema dell’acqua che oggi vede in Calabria ancora molte situazioni in cui la disponibilità dell’acqua non è garantita 24 ore al giorno e 365 giorni, che dovrebbe essere evidentemente il minimo standard che i cittadini meritano». Per Mazzoncini «l’idroelettrico in Italia è importantissimo. In Italia abbiamo il 42% oggi di energie rinnovabili e di questo 42% il 40% è l’idroelettrico. Siamo il terzo paese dopo Norvegia e Francia in Europa. e la Calabria è la più importante regione del sud Italia per produzione idroelettrica. Il problema è che i bacini sono stati costruiti 60 anni fa, anche oltre, e in questo momento bisogna fare degli interventi di revamping che sono importanti per ritornare alla produzione storica. È innegabile – ha proseguito l’Ad di A2A – il fatto che il livello di piovosità degli ultimi dieci anni è calato sistematicamente. L’anno scorso abbiamo avuto una siccità drammatica, quest’anno è andata meglio, ma il trend è molto chiaro e quindi per riuscire a fare in modo che questi impianti continuino a produrre per come furono costruiti dai nostri nonni bisogna assolutamente rimetterci le mani e quindi su questo abbiamo ipotizzato anche in Calabria importantissimi investimenti – da Migliarite a Orichella su tutti i vari bacini – per poter riportare appunto la produzione storica». Uno dei siti più importanti in Calabria è l’invaso del Menta a Reggio Calabria, rispetto al quale l’Ad di A2A ipotizza un impegno attraverso anche l’interlocuzione con la Regione: «In Italia oggi noi abbiamo 15 giga installati di idroelettrico e abbiamo presentato proprio a Cernobbio uno studio con Ambrosetti che dimostra che possiamo aumentare di altri 3, che vuol dire più 20%. Quindi non è vero che l’idroelettrico in Italia non può crescere e questo è uno degli esempi, questo lo sta facendo. Quindi sicuramente – ha concluso Mazzoncini – anche in Calabria c’è ancora spazio per poter aumentare la produzione e va fatto». (c. a.)