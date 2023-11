«Non bastano le risorse del Pnrr e del Fsc, importante il contributo degli operatori»

sos acqua

GIZZERIA «Ci sono molti problemi in Calabria, per esempio nella manutenzione delle reti ma anche nel riuso dell’acqua che potrebbe essere potenziato. Da due anni ci siamo messi al lavoro per colmare i ritardi accumulati in decenni, lo abbiamo fatto ponendo Sorical fuori dalla liquidazione. commissariando la società che gestiva l’autorità dei Comuni, abbiamo costituito Arrical, l’abbiamo fatto in questi due anni delle riforme che ora ci mettono nella condizione di affrontare più compiutamente il problema. Certo che non si può affrontare senza il contributo attivo di partner industriali, operatori che ci aiutino a farlo». Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenuto oggi all’incontro di A2A “Senza acqua. Troppa acqua” a Gizzeria. «Molte volte – ha aggiunto Occhiuto – si parla delle risorse del Pnrr o del Fondo di sviluppo e coesione, ma se noi in Calabria dovessimo intervenire come dobbiamo fare sulle reti di grande aduzione, sulle reti di distribuzione gestite dai comuni, non basterebbero le risorse del Pnrr né dell’Fsc. C’è la necessità invece di avere il contributo di aziende ed imprese come A2A sia per quanto riguarda la gestione del servizio idrico sia per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica che – vorrei ricordare – è la prima fonte di produzione per le energie rinnovabili». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato