Falcomatà: «Fate sentire forte l’urlo di indignazione contro la violenza di genere»

l’evento

REGGIO CALABRIA «Nessun silenzio, ma tanto rumore. Si deve sentire forte l’urlo dell’indignazione contro la violenza di genere». Così, il sindaco Giuseppe Falcomatà, si è rivolto alle studentesse ed agli studenti delle scuole del territorio metropolitano, riuniti in Piazza Italia da Progetto Civitas, presieduto da Luciano Gerardis, e dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana, Paola Carbone, nel primo dei due giorni organizzati per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Un programma fitto per oltre 500 le alunne e gli alunni che, accompagnati dai docenti e da esperti, hanno metaforicamente invaso Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro per partecipare e riflettere su “violenza e diritti negati”, nel ricordo delle tante vittime di femminicidio e con un pensiero particolare rivolto alla memoria di Giulia Cecchettin.