I Parchi marini risorsa per la Calabria. Greco: «Dobbiamo renderli straordinari attrattori»

biodiversità

CATANZARO «Vorremmo utilizzare i parchi come attrattori per fare in modo da assecondare una straordinaria vocazione della Regione Calabria». Lo ha detto Raffaele Greco, commissario straordinario dell’Ente Parchi Marini della Regione Calabria, partecipando a un incontro in Cittadella.

Il punto dell’attività dell’Epmr

Greco ha fatto il punto dell’attività dell’ente regionale, ricordando che «nonostante siano passati ormai 15 anni dall’istituzione dei primi cinque parchi marini abbiamo sei parchi marini che ancora rimangono qui nella stanza della Regione. Abbiamo cominciato ora ad aprire le sedi e quindi ad aprire i parchi sui territori. Abbiamo cominciato con Amendolara lo scorso 6 ottobre, proseguiremo con Praia Mare, quindi Riviera dei Cedri, il prossimo 15 dicembre e agli inizi dell’anno nuovo apriremo la sede a Bivona. Si sta ristrutturando la Tonnara di Bivona che sarà la sede regionale dei Parchi per proseguire con Belmonte Soverato e Brancaleone. Io sono ottimista, è chiaro che noi abbiamo un grande lavoro da fare, aprire i parchi significa poi cominciare a lavorare su progetti quali segnaletica, cartellonistica, messa a sistema dell’offerta turistica integrata. Noi – ha spiegato il commissario straordinario dell’Ente Parchi marini – vorremmo utilizzare i parchi non solo d’estate, vorremmo utilizzare i parchi come attrattori per fare in modo da anche da secondare questa straordinaria vocazione della Regione Calabria che in pochi chilometri racchiude risorse costiere con le risorse interne, beni culturali, beni naturali ma anche beni culturali straordinari, in ultimo l’enogastronomia e quindi cercare di lavorare per tutto l’anno assecondando questo nuovo modello di sviluppo della Regione che è molto condiviso dal presidente Occhiuto che si basa interamente sulle risorse endogene dei nostri territori».

Il tema delle risorse

Sotto il profilo delle risorse Raffaele Greco ha spiegato: «Abbiamo ereditato da pochi mesi l’ente, lo stiamo rilanciando, quindi stiamo predisponendo la pianta organica e il piano del fabbisogno e dell’organizzazione delle attività. Ad oggi ci sono dei contributi ordinari, minimi, che abbiamo discusso l’altro giorno in Consiglio regionale con la competente Commissione bilancio e che vanno sicuramente rafforzati e abbiamo l’opportunità di utilizzare anche noi come elemento strumentale i fondi strutturali. L’obiettivo sarà anche quello di attrarre finanziamenti anche di privati ma voglio dire una volta per tutte perché questa storia delle risorse finanziarie maschera la nostra incapacità a fare le cose. In Calabria, come in buona parte delle regioni meridionali, le risorse finanziarie – ha aggiunto il commissario dell’Ente Parchi marini regionali – certamente rappresentano una condizione indispensabile per lo sviluppo, dopodiché laddove riusciremo a mettere in campo un’ottima progettualità e a realizzarla e quindi anche una buona capacità realizzativa io penso che i soldi arriveranno e ci saranno».

L’intervento di Silvio Greco

All’incontro in Cittadella ha partecipato anche Silvio Greco, responsabile della Stazione Zoologica Anton Dohrn che da anni collabora con la Regione. «Il fatto di avere ora la possibilità, grazie alla presidenza Occhiuto, di essere la parte scientifica dei parchi marini e per me da calabrese è motivo d’orgoglio. Noi – ha sostenuto Silvio Greco – forniremo tutta l’assistenza in termini anche di aggiustamenti dei piani di gestione, di individuazione degli ecosistemi naturali, di controllo anche, di possibili illegalità perché le cose devono essere fatte per bene. Può essere un attrattore la messa a sistema di tutti i parchi. La Calabria, lo ricordo, ha il più elevato tasso di biodiversità del Mediterraneo. e i cinque parchi marini sono nei cinque posti più belli della nostra regione, che è bella dappertutto». (redazione@corrierecal.it)

