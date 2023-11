«Un partito unito e aperto»

il contributo

«Ieri abbiamo eletto all’unanimità Angelo Brutto come presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Cosenza. Un congresso unitario non significa essere come il partito popolare cinese ma avere differenti qualità e sensibilità che vengono sintetizzate in chiave comune.C’erano i colleghi parlamentari Fausto Orsomarso ed Ernesto Rapani, c’era Wanda Ferro, la nostra coordinatrice regionale, e c’erano Luciana De Francesco e Sabrina Mannarino, le nostre consiglieri regionali. Insieme a loro, sindaci, consiglieri comunali, giovani soprattutto.Fratelli d’Italia, anche a Cosenza, è chiamata a esprimere contenuti e ad interpretare la grande voglia di partecipazione che arriva dall’elettorato.Nel corso del dibattito abbiamo affrontato le complessità delle sfide che ci aspettano. Siamo cresciuti in fretta nei consensi e sappiamo che questo implica crescere nelle aperture ai contributi migliorativi che sono l’elemento sostanziale della democrazia.Non siamo in alcun modo colpiti dalla sindrome della presunzione. Sappiamo che la consapevolezza cammina con l’umiltà e che alla classe politica si chiede autorevolezza e dignità.Abbiamo donne ed uomini capaci di rappresentare al meglio la coalizione di centrodestra in ogni competizione elettorale. E rispettiamo i nostri alleati di governo ai quali auguriamo di poter crescere insieme a noi.Se c’è un nemico da abbattere è la sensazione di poter essere onnipotenti ma, come ci insegna Giorgia Meloni, questa caratteristica non ci riguarda.Gli obiettivi da cogliere sono tanti, primo fra tutti convincere i delusi a riavvicinarsi alla vita politica.Le elezioni europee saranno importanti per riaffermare il progetto politico del centrodestra e fare di Fdi, anche in Calabria, il primo partito. È un percorso che compiremo insieme, con la volontà di contribuire ancora più incisiva mente a cambiare la Calabria»



*Vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera