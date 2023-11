Bimbo lasciato solo in classe nel Cosentino, ascoltati i prof della scuola. Valditara contatta l’Usr

Le indagini

COSENZA La dirigente ed un insegnante di una scuola elementare di Rende sono state sentite a sommarie informazioni da agenti della Questura di Cosenza specializzati in fatti riguardanti i minori. Al centro del colloquio una vicenda risalente al 18 marzo scorso, quando un bambino di terza elementare è rimasto solo in classe con l’insegnante per la contemporanea assenza di tutti i suoi compagni. I ragazzini, secondo quanto ha riferito la madre del piccolo, sarebbero rimasti a casa per volere dei genitori che si sarebbero lamentati della presenza di suo figlio perché da loro ritenuto “iperattivo”. Il bambino, secondo quanto si è appreso, non usufruisce di supporto educativo scolastico. Il piccolo da soli due giorni frequentava la classe, dopo essere stato trasferito da un’altra sezione dello stesso istituto.

I genitori dei suoi compagni, per protestare nei confronti del dirigente scolastico che aveva disposto il trasferimento, avrebbero quindi deciso di tenere i figli a casa. A farne le spese è stato il bambino che, tornato a casa, ha raccontato tutto alla madre addebitando l’assenza dei compagni all’influenza. La madre, però, non ha creduto a ciò che il figlio, nella sua innocenza di bambino, le aveva detto, e dopo una rapida indagine, ha deciso di rivolgersi alle autorità, in primo luogo inviando un esposto alla Procura dei minorenni di Catanzaro. Inoltre ha informato dell’accaduto il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale. Quest’ultimo ha immediatamente richiesto una verifica agli uffici ed è in attesa, secondo quanto riferito all’ANSA, della documentazione.

Il ministro Valditara contatta l'Usr

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha preso contatto con il direttore dell’Ufficio scolastico per la Calabria Antonella Iunti. A quest’ultimo il ministro ha chiesto di effettuare tutte le verifiche del caso e di riferire precise informazioni su quanto avvenuto in modo da valutare gli eventuali provvedimenti da prendere.

