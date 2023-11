Per chi suona la campana

IL CONTRIBUTO

Il sondaggio Supermedia Youtrend/Agi, che elabora un calcolo ponderato dei sondaggi nazionali, racconta che i Dem escono col 19,3%, oltre un punto in meno di maggio e sotto dello 0,4% rispetto al 23 marzo, 11 giorni dopo l’insediamento di Elly al Nazareno. È un momentaccio per Elly Schlein. I primi a parlarne male sono, sovente, gli stessi dem. Sembra di rivivere la massima del Mahatma Gandhi: «nessuno può farti più male di quello che fai tu a te stesso». Certo, se la segretaria del Pd dovesse fallire le elezioni europee dovrebbe passare la mano, anche se non bisogna fasciarsi la testa prima di rompersela. La Calabria è il termometro di questo disagio. Al punto che qualcuno invoca il ritorno sulla scena politica di Marco Minniti e Doris Lo Moro. A Reggio Calabria, per esempio, il vice sindaco di Giuseppe Falcomatà. Armando Neri, è passato con la Lega.