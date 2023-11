Riforma istruzione tecnica e professionale, Forza Italia spinge per l’approvazione

dal parlamento

ROMA Parte oggi in Senato l’esame della riforma dell’istruzione tecnica e professionale, che ha l’obiettivo di assicurare un più efficace inserimento dei ragazzi nel mondo lavorativo. «Siamo favorevoli al disegno di legge del Governo di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale per numerose e valide ragioni. Condividiamo innanzitutto l’obiettivo di apertura a reti formative comprensive di imprese per il contrasto del mismatch e per la sperimentazione di nuove formule didattiche innovative», commentano Valentina Aprea, responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia e il senatore Mario Occhiuto, capogruppo di Forza Italia in Commissione Cultura a Palazzo Madama. «L’approvazione del disegno di legge – aggiungono Aprea e Occhiuto – consentirà di far fare un passo avanti nella costruzione di un sistema formativo professionalizzante che si arricchisce di Reti orizzontali e verticali in grado di fornire professionalità richieste dalle rivoluzioni verdi e digitali previste dal Pnrr. Ancora di più, apprezziamo che il provvedimento preveda punti particolarmente qualificanti non solo per l’istruzione tecnica e professionale, ma anche per la formazione professionale regionale (Iefp), con interventi che vanno nella giusta direzione per riconoscere la pari dignità a questo segmento professionalizzante del sistema educativo, come già avviene in molti Paesi europei tecnologicamente avanzati. A questo proposito – continuano Aprea e Occhiuto -, auspichiamo la valorizzazione dell’intervento delle Regioni che hanno competenza esclusiva sulla Iefp e che in molti territori hanno saputo promuovere best practices e rafforzare la filiera professionalizzante che con questa Legge arriverà fino agli Itgs Academy, sfruttando così le importanti opportunità che il Pnrr ha dischiuso per giungere ad avere anche nel nostro Paese un numero significativo di tecnologi. Forza Italia sostiene, inoltre, convintamente la quadriennalità del percorso sperimentale che sarà prevista per gli Istituti Secondari Superiori che aderiranno alla sperimentazione. Come pure, la previsione di ammissione al segmento terziario degli Its Academy al termine del percorso quadriennale (4+2). Si rafforza, inoltre, il collegamento con le imprese attraverso la presenza di esperti del mondo del lavoro nei percorsi di studio, con l’implementazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e con la costituzione dei campus territoriali. Per queste ragioni – concludono la responsabile scuola e il senatore di Forza Italia – siamo impegnati insieme alle forze di maggioranza a favorire un veloce iter della legge per giungere in tempi rapidi all’approvazione in aula del provvedimento».