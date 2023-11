No Ponte, tutto pronto per la manifestazione nazionale di sabato

La manifestazione

REGGIO CALABRIA Si annuncia molto partecipato il corteo nazionale contro il progetto e la realizzazione del Ponte sullo Stretto di sabato 2 dicembre. Si moltiplicano infatti le adesioni di comitati, associazioni, movimenti, partiti alla manifestazione organizzata contro la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. L’appuntamento alle 15.30 a piazza Cairoli a Messina. Il corteo proseguirà per Viale S. Martino, Via S. Cecilia, Via Cesare Battisti, Via I Settembre, Piazza Duomo, dove gli organizzatori, i comitati civici, i movimenti, esponenti politici di varie e differenti estrazioni esporranno le

ragioni della loro contrarietà al ponte e della necessità di interventi alternativi.

Ed anche «Alleanza Verdi e Sinistra ed Europa Verde aderiscono alla manifestazione “No Ponte”, che si terrà il 2 dicembre a Messina, unendosi alle voci che si oppongono alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, un progetto sostenuto dal Ministro Salvini».

«Il corteo, che partirà alle 15.30 da piazza Cairoli – è detto in una nota – vedrà una significativa rappresentanza di ecologisti, a partire da Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, la cui presenza enfatizza – si legge – l’impegno e la fermezza di posizione nella tutela ambientale». Saranno presenti anche Giuseppe Campana, coordinatore dell’esecutivo regionale di Europa Verde Calabria , ed Elisa Romano, membro della direzione nazionale di Europa Verde. La manifestazione vedrà’ anche la partecipazione attiva dei co-portavoce regionali della Calabria , Alessia Alboresi e Orlando Amodeo , nonche’ dei co-portavoce regionali della Sicilia, Mauro Mangano e Antonella Ingianni. Inoltre, la presenza dei delegati di Europa Verde delle cinque federazioni provinciali calabresi conferma la vasta adesione», concludono la nota.

