Dl “Anticipi”, via libera all’emendamento Occhiuto sugli Esperti contabili

Il provvedimento

ROMA Gli esperti contabili iscritti nella sezione dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potranno depositare i bilanci e altri documenti societari. Lo stabilisce l’emendamento al decreto legge “Anticipi” proposto dal senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto ed approvato. Un provvedimento che interessa in Italia circa 3000 professionisti di cui 320 in Calabria.

A comunicarlo in una lettera il presidente della categoria, Luigi Pagliuca che esprime «grande soddisfazione».

«È con piacere – scrive Pagliuca – che vi comunico che ieri è stato approvato l’emendamento all’articolo 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, proposto dal Senatore Occhiuto».

Secondo il presidente, l’approvazione dell’emendamento «è un riconoscimento significativo della completezza delle nostre competenze e della nostra professionalità».

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Senatore Occhiuto – scrive ancora Pagliuca – per il suo impegno e sostegno. Il suo lavoro e la sua dedizione hanno reso possibile questo importante cambiamento legislativo, che rafforza ulteriormente il ruolo degli Esperti Contabili nel panorama professionale italiano.

«Un particolare ringraziamento va rivolto anche al nostro Consigliere della CNPR Salvatore Baldino – prosegue nella missiva – che ha personalmente seguito tutto l’iter parlamentare».

Pagliuca poi conclude, «è un momento di celebrazione per la nostra professione e di riconoscimento dell’importanza del nostro lavoro al servizio delle Imprese del nostro Paese».

Occhiuto: «Riconoscimento importante per la categoria»

«Sono molto soddisfatto per l’approvazione del mio emendamento al decreto Anticipi che riguarda gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. Grazie a questo intervento, anche gli esperti contabili iscritti nella sezione B all’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili potranno depositare i bilanci e altri documenti societari. È un riconoscimento importante delle competenze e del ruolo che svolgono questi professionisti al servizio delle imprese». Questo il commento del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto dopo l’approvazione dell’emendamento a sua firma. «Forza Italia si conferma, ancora una volta, al fianco dei professionisti, nella consapevolezza della loro importanza per la crescita e lo sviluppo del Paese. Il loro know how è un prezioso serbatoio di energie per l’intero sistema», conclude.

