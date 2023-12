Alta velocità, Stasi: «La cancellazione della Praia-Tarsia è uno schiaffo a questa terra»

L’attacco

CORIGLIANO-ROSSANO «La scelta di cancellare il tratto di alta velocità Praia-Tarsia e trasformarlo in Praia-Paola rappresenta un vergognoso schiaffo alle popolazioni dello ionio e dell’entroterra, e causerà ulteriori devastazioni ambientali sulla costa tirrenica, già servita da linee veloci». È quanto ha sostenuto, in una nota, il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi che aggiunge: «Si tratta di una idea ancor più malsana ed inaccettabile alla luce dei recenti tragici episodi, frutto di una mancata modernizzazione che questa terra attende almeno dal 1945».

«Ancora una volta – sottolinea Stasi – il paradigma “Costi/Benefici” utilizzato a fasi alterne e sempre contro i medesimi territori. Mi appello al Ministro Salvini: le strutture ferroviarie e governative rivedano questa scelta inaccettabile e rifinanzino l’unica opera possibile per garantire diritti fondamentali a centinaia di migliaia di cittadini, compresa la città di Corigliano-Rossano».

«Coerentemente – conclude il sindaco – si proceda nella realizzazione della elettrificazione della tratta ionica, del collegamento e cambio di banco nelle stazioni di Corigliano-Rossano e su questi temi invito anche le rappresentanze elette sul nostro territorio ad assumere con urgenza una posizione chiara».

