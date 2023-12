Suv travolge a Rimini due donne, muore 31enne

Il dramma

RIMINI Un tragico incidente stradale ha funestato il sabato sera a Rimini dove una Volkswagen Tiguan guidata da un sessantenne ha investito e ucciso sul colpo un 31enne che stava camminando a bordo strada. Al suo fianco c’era anche un’altra giovane che ha riportato diverse fratture. È accaduto intorno alle 21,30 lungo la Statale 16: il conducente dell’auto, partito da Bellaria, viaggiava in direzione Ravenna-Ancona quando in un tratto buio ha travolto le due donne, urtate dalla parte destra del mezzo. Non è chiaro se le due donne stesse camminando sul ciglio o tentando di attraversare, ma il conducente sostiene di non stare secondo la loro presenza. I sanitari del 118, prontamente accorsi, hanno solo potuto constatare il decesso della 31enne.

L’altra giovane è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi. Sempre nella serata di sabato un uomo di 41 anni di Reggiolo è morto in seguito allo schianto della sua auto contro l’ala di un ponticello vicino a Carpi, al confine tra le province di Modena e Reggio Emilia. L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30, quando la Nissan si è sbandata all’altezza di una semicurva mentre era diretta verso la strada provinciale che porta a Carpi. Sul posto sono intervenuti personale sanitario ei vigili del fuoco.

