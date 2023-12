Natale si avvicina e le difese dei tornei di calcio a 5 Us Acli-iMarcos sono in vena di regali

futsal

Natale si avvicina e le difese dei tornei di calcio a 5 targati Us Acli-iMarcos sono in vena… di regali. Gol a raffica, infatti, nella settima giornata del campionato di Premier League che vede sempre più consolidarsi il primato dl duo Armazem-Bfb Rovito, con l’Atlas Acri acquattata a pochi punti di distanza, pronta ad approfittare di eventuali errori altrui.





Amazem ha rifilato 15 gol (a una, firmata Mancuso) all’Oratorio San Nicola. Scatenati Francesco Nardi (5 reti), Cortese (poker) e Antonio Nardi (tris), oltre alla doppietta di Curcio e al gol di Verta. La risposta della Bfb Rovito non si è fatta attendere: 17-3 contro il Lattarico. Giornata storica per Mattia Alfano, autore di ben sette reti! Il poker di Conti, le doppiette di Corbo e De Santis, e le reti di Elia e Chiappetta hanno vanificato le segnature ospiti di Abate (doppietta) e Scigliano. L’Atlas Acri, dal canto proprio, ha battuto a domicilio 12-1 La Calabria Young (in gol con Cosentino) trascinata dalle tripletta di Dario Ferraro e Barone.In gol anche Siciliano (2), Gianmaria Ferraro (2), Molinari e Lorelli. Cerisano in bella mostra nella trasferta contro Giovanile Bianchi: 6-10 il finale (2 Maletta e Corrado, una rete Piccoli e Bianco; 5 Managò, 3 La Valle, Toscano e Di Santo). Occupa i quartieri alti della classifica anche la Roglianese, che ormai conosce solo un risultato: la vittoria. Il terzo successo di fila (8-2 contro Don Marano) porta la firma di Falbo (quaterna), Stumpo, Soda, Scalzo e Giorno. Sull’altro fronte, gloria per Massimilla e Iorio. Tra le gare più belle di giornata c’è senza dubbio Rose Futsal-Soccer San Pietro terminata 6-5 per gli ospiti, che hanno trovato il gol con Leonetti (3), Caputo (2) e Donato. Per i locali, in formazione rimaneggiata, reti di Brecchi (2), Murano, Ferraro e Aquino. Premier: Armazem 19, Bfb Rovito 19, Atlas Acri 16, Cerisano Soccer 13, Roglianese 12, Don Marano e Soccer San Pietro 10, Rose Futsal 7, Giovanile Bianchi 5, Lattarico e Calabria Young 4, Oratorio San Nicola 0.

Capitolo Championship. La Romualdo Montagna viaggia col vento in poppa come testimonia il 9 a 3 in casa del Castiglione Cosentino (Luzzi, Gaudio, Esposito; 4 Manuel Fucile, 2 Alex Gagliardi, una rete Sandro Gagliardi e Vincenzo Fucile e De Santis). Esaro United scatenata contro Wild Boars (4-0): doppietta di Pace, Perone e un’autorete. Atletico Cutura a forza 8 (a 0) contro Lago, sospinta dai gol di Bruno (2), Raniolo (2), Porco, Bruno, Cardamone e Vocaturo. Terza vittoria stagione per Fc Cutura nello spettacolare match contro Campetto Marzi: 8-6 (3 Aiello, 2 De Franco, 2 Cannataro e Cello; 3 Ruffolo, Alessio, Salvino e Mirabelli). Arintha si mantiene nelle zone alte della classifica grazie al successo per 11-4 contro il quotato Spezzano C5. A ispirare la vittoria la cinquina di Bruno, il tris di De Luca, la doppietta di Iantorno e il gol di Pastore. Spezzanesi in rete con Scarnati, Scarcella, Lettieri e Bovienzo. Non si è disputata per impraticabilità di campo e dovrà essere giocata il 21 dicembre Lattarico-Real Cannuzze. Championship: Romualdo Montagna 15, Spezzano e Esaro United 12; Arintha 10; Fc Cutura 9, Real Cannuzze e Lattarico 7; Wild Boars 4, Castiglione Cosentino e Atletico Cutura 3, Lago e Campetto Marzi 1.

La terza serie. Esordio stagionale per la League One, terza competizione dell’Us Acli. A rompere il ghiaccio è stata la Pixeltex Maranese, vittoriosa per 12-3 sulla Pietrafitta (3 De Paola, 2 Conforti, 2 Scarlato, 2 Garrubba, Andrieri, Ruffolo e Lopreiato; 2 Sijinardi, Cirullo). Il Marano Principato ha espugnato il campo di San Luca per 4-0 (2 Nicoletti, Thomas e Pietro Carbone). Polisportiva Casali del Manco corsara sul campo dell’Acri C5 con il punteggio di 2-7, trascinata dal poker di Scarcello, dalla doppietta di D’Ippolito e dal gol di Rizzuti. Gli acresi si sono consolati con le reti di Fusaro e Turano. Domani si gioca Real Briconatura-San Francesco.

Campionati giovanili. Under 8: Pirossigeno-Cerisano 1-5 (Chiarella; Greco, La Neve, Santelli e un’autorete); Oratorio San Nicola-Pirossigeno 9-7 (Malizia 7, Petrassi 2; Russo 3, Levantini 3, Muraca); Bfb Rovito-Soccer San Pietro 8-0 (Falcone 4, Fabbricatore, Pagnotta, Cavaliere e Muto); Stelle Azzurre-Real Sangiovannese 6-3 (Danti 4, Mascaro L. 2; Veltri 2, Gentile); Academy Crotone-Città di Fiore 3-2 (Paparo 2, Crugliano; Federico, Talerico). Under 10: Oratorio San Nicola-Pirossigeno 0-4 (Covello 2, Minervino, Vena); Città di Fiore-Real Sangiovannese 7-3 (Tiano 3, Talarico G. 2, Talarico S., Turano; 2 Ciliberto, Urso). Stelle Azzurre-Atletico Crotone rinviata; Futsal Morelli-Bfb Rovito rinviata; Oratorio San Nicola-Giovanile Bianchi 2-3 (Paese, Boschelli; 3 Mancuso); Cerisano Soccer-Ras Team 8-1 (4 Nardi, 4 Sicilia; Presta); Calabria Young-Casali del Manco 9-5 (3 Thomas, 2 Aquila, Arnaldo, Scalise, Antonio Pio, Morrone; 2 Leonetti, 2 Rota, Perri); Pirossigeno-Giovanile Bianchi 3-7 (2 Caputo, Vena; 5 Mancuso, Arcuri, Mirabelli); Soccer San Pietro-Camigliatello 8-3 (3 Garro, 2 Settino, 2 Bauleo, Zicarelli; Chimenti, Guida, Capuano). Under 12: RasTeam-Pirossigeno (Mauro, Nestico, Bartucci, Rizzuto; 4 Consolini, 2 De Grandis, Pugliano, Rovere, De Vito, Le Pera). Futsal Morelli-Bfb Rovito 1-9 (3 Granata; 3 Baldari, Bartucci, Borrelli, Vallone); Soccer San Pietro-Oratorio San Nicola Blu 3-2 (Argento, Sprovieri, Pugliesi; 2 Cozza); Don Marano-Oratorio San Nicola 5-2 (2 De Luca, Lembo, Clausi e autogol; Rubino, Molinaro). Bfb Rovito-Giovanile Bianchi 4-4 (2 Fuscaldo, 2 Santise; 2 Astorino, Aiello, Mirabelli); Oratorio San Nicola-Città di Fiore 4-9 (2 Cozza, 2 Ferraro; 3 Bitonti, 2 Marazita, Mazzei, 2 Sellaro, Venneri); Football Lattarico-Pirossigeno 1-4 (Scigliano; 2 Filice, Paparo, Pingitore): Under 17: Oratorio-RasTeam rinviata.