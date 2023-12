Crotone, Sorical porta in tribunale Congesi. Chiesto il fallimento

Il caso

CROTONE Prima udienza al Tribunale civile di Crotone per valutare la richiesta di fallimento di Congesi chiesta da Sorical. La richiesta era stata proposta dopo i tanti inutili tentativi messi in atto da Sorical per recuperare l’ingente credito che la società vanta nei confronti del consorzio che si occupa del sistema idrico in 14 comuni della provincia di Crotone. Sorical, quindi, ha tentato anche la via di chiedere il fallimento del Congesi nella speranza di advenire ad una conclusione positiva della lunga vertenza. Questa mattina i rappresentanti del Congesi si sono lamentati del comportamento di Sorical evidenziando che la questione non doveva essere trattata in un’aula di tribunale bensì cercata tra le pieghe della politica. Lo stesso legale del Congesi ha proposto l’avvio di una nuova trattativa con la convocazione di un apposito tavolo. Il giudice si è riservato di valutare la situazione. Sorical, invece, chiede l’avvio dei versamenti considerata la cifra esorbitante del debito contratto.

