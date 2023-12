Tredici miliardi per cambiare la Calabria

L’investimento

Stamani sono stati illustrati gli investimenti di Ferrovie dello Stato per la Calabria. 13,4 miliardi di euro spalmati in alcuni anni che cambieranno il volto infrastrutturale della nostra regione. L’elettrificazione della rete jonica è una delle cose più importanti e garantirà finalmente a una vasta area di poter usufruire di trasporti adeguati. Ma anche l’alta velocità, il raddoppio di linee esistenti, la 106 che è la grande incompiuta e rappresenta un pericolo costante per la viabilità. Desidero ringraziare l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato per l’impegno trasfuso e il nostro governo, che sta dimostrando con i fatti il suo interesse concreto per la Calabria. Il presidente Meloni lo aveva promesso in campagna elettorale e sta mantenendo gli impegni assunti. Con esso, il presidente Occhiuto che dimostra una visione non comune e una capacità di guardare oltre l’ordinaria amministrazione. Per tornare a questa mole di investimenti, al netto dell’inflazione , bisogna andare ai tempi in cui il calabrese Giacomo Mancini era ministro dei lavori pubblici. Ora è importante che le procedure di appalto siano veloci e che si aprano i cantieri. La filiera istituzionale tra Meloni e Occhiuto sta producendo grandi cambiamenti. Non sottovaluto l’impatto che ci sarà per l’indotto grazie a questi lavori e le forze occupazionali impegnate. È una bella notizia per ognuno di noi.

*Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera