Forza Crotone, la festa è di chi si sentirà protagonista

l’augurio

Ci sono tutte quelle cose rognose ma necessarie, la sicurezza, le transenne, i bagni chimici, la bitumazione delle strade. Ci sono i calcoli economici fortunati, le prenotazioni negli alberghi, la tassa di soggiorno, i ristoranti, i bar. Ci sono e ci saranno i lagnosi che c’è sempre qualcosa di migliore che poteva essere fatto. La cornice va, appalto veloce per sistemare Piazza Pitagora e le vie adiacenti. Ordinanze prefettizie, bilanci da sistemare e bilancini di visibilità da inserire in scaletta. C’è una cosa, però, che non si può appaltare ma che tutti possono contribuire a mettere su. E l’entusiasmo di Crotone, che è l’entusiasmo dei suoi cittadini, e il tifo che tutta la Calabria deve fare per un momento di festa, che sarà la festa di una comunità oltre che il pretesto per un countdown in diretta nazionale. Il vero cantiere della notte più lunga è la voglia di partecipare, lasciando che le cose vadano come devono andare, senza inseguire troppe giustificazioni sulla redditività di un investimento. Ché questo verrà solo se i cittadini di Crotone saranno capaci di allestire i loro personali palchi abbattendo tutti i muri della diffidenza e dando il proprio personale contributo, fosse anche una porta di casa aperta per sistemare qualche ragazzo che ha voglia di trovarsi lì.

Il Capodanno Rai è un investimento notevole in termini economici per l’amministrazione regionale, del resto è il più collaudato business della Rai che traghetta le scintillanti giacche di Amadeus dal palco di San Silvestro a quello di Sanremo. Ma non potrà essere solo l’accordo tra il presidente della Regione e il sindaco di Crotone, o l’accordo di far passare le cartoline dalla Calabria in quanti più possibili format televisivi a decretare il successo dell’anno che verrà. Questo è il presupposto, semmai. L’augurio è che i cittadini e le cittadine che meglio di chiunque altro conoscono la loro terra non subiscano i processi, perché quando si subisce ci sarà sempre da criticare, ma siano loro stessi creatori della loro festa, adesso e oltre, perché ci sono mille cose che, appena Crotone sarà un trend, possono contribuire alla lunga scia di felice promozione. Ha fatto bene Occhiuto (o il suo clone digitale) a condividere un bel video della città evidentemente intercettato in rete. Il successo del Capodanno è adesso ed può essere solo opera dei crotonesi, perché tanto gli italiani che stanno in salotto a casa il 31 dicembre neppure si renderanno conto di dove si trova il palco. È per questo che bisogna lasciarci contagiare dall’entusiasmo, senza stare a mettere troppo l’occhio su quello che va e che potrebbe andare meglio. Forza Crotone. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato