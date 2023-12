Paura per una bomba d’acqua a San Lucido, il sindaco: «Emergenza rientrata, danni da quantificare» – VIDEO

il maltempo

SAN LUCIDO In meno di un’ora il borgo del medio Tirreno cosentino si è ritrovato allagato da un vero e proprio fiume di fango, con torrenti in pieno centro e le piogge che in più punti hanno danneggiato l’asfalto; ma per fortuna nessuna famiglia è stata evacuata. L’allarme è presto rientrato, racconta il sindaco Cosimo De Tommaso: «Siamo subito intervenuti con le nostre squadre che si occupano della manutenzione – dice al Corriere della Calabria il primo cittadino di San Lucido – e tutto si è risolto, ma è stata una bomba d’acqua davvero impressionante» (foto dal profilo fb del gruppo di opposizione Avanti San Lucido).

Allagato anche il lungomare e segnalata più di una «difficoltà» ma «la situazione è subito rientrata – spiega De Tommaso – a parte qualche strada dove il bitume è saltato per la forza dell’acqua. La preoccupazione è stata grande ma alla fine siamo riusciti a tamponare l’emergenza». Domani il sindaco ritiene di avere «un quadro più chiaro per riuscire a quantificare i danni» ma intanto assicura che «il peggio è passato e siamo riusciti presto a ripristinare la viabilità».

