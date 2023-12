Duplice omicidio Scorza-Hedhli, Adduci si avvale della facoltà di non rispondere

il processo

COSENZA In Corte d’Assise a Cosenza (presidente Paola Lucente, a latere Marco Bilotta), si è tenuta una nuova udienza del processo a carico di Francesco Adduci, il 56enne accusato di aver avuto un ruolo nel duplice omicidio del 4 aprile 2022 compiuto in contrada Gammellone nel comune di Castrovillari, in cui hanno perso la vita Maurizio Scorza, 57enne di Cassano, e sua moglie, la 38enne tunisina Hanene Hedhli. L’allevatore è difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Giancarlo Greco. Questa mattina, si sarebbe dovuto svolgere l’interrogatorio dell’unico imputato. Che ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. La Corte ha deciso di acquisire i verbali resi da Adduci nel corso della sommarie informazioni rese durante l’inchiesta. Nella prossima udienza sarà invece escusso un consulente citato dal collegio difensivo difesa di Adduci. I giudici hanno inoltre stabilito le date della requisitoria del pm Alessandro Riello e delle discussioni dei legali difensori. Nel mese di aprile è prevista anche la lettura della sentenza. (f.b.)

