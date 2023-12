Laurea in memoria di Giulia Cecchettin, verrà consegnata alla famiglia

Il caso

PADOVA Sarà consegnato ai familiari il 2 febbraio 2024 il diploma di laurea di Giulia Cecchettin , la 22enne di Vigonovo vittima di femminicidio. Lo ha deciso oggi il Senato Accademico dell’Università di Padova, approvando la delibera che conferisce a Giulia la laurea alla memoria in Ingegneria Biomedica. Com’è noto, la ragazza di Vigonovo, era stata uccisa pochi giorni prima della discussione della tesi. Ad ucciderla l’ex fidanzato, Filippo Turetta l’11 novembre scorso nella cittadina in provincia di Venezia. Il corpo di Giulia fu rinvenuto dopo sette giorni di ricerche drammatiche nei pressi del lago di Barcis, a Pordenone.

Mentre il suo aguzzino è stato fermato dopo alcuni giorni in Germania, vicino a Lipsia e poi trasferito in Italia. È accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona.

Ora il riconoscimento postumo per un traguardo a cui Giulia teneva tanto.

