Lavoro, monta la protesta dei tirocinanti: in 300 davanti alla Prefettura di Catanzaro

la protesta

CATANZARO Almeno 300 tirocinanti di inclusione sociale con i sindacati stanno inscenando un sit-in di protesta davanti la prefettura di Catanzaro per sollecitare l’approvazione di una norma che consenta la loro contrattualizzazione. La vertenza riguarda complessivamente circa 4000 lavoratori finora impiegati negli enti locali e a rischio disoccupazione. Il sit-in è promosso da Cgil, Cisl, uil e Usb. La vertenza al momento è su un binario morto dopo che non è passato un emendamento alla Finanziaria che prevedeva la contrattualizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale per 18 mesi per un costo complessivo di 40 milioni: l’obiettivo della politica regionale è quello di fare rientrare questo emendamento nel prossimo Mille Proroghe. Al momento una delegazione dei sindacati e dei lavoratori è a colloquio con i vertici della prefettura di Catanzaro.

Notizia in aggiornamento