Ponte sullo Stretto, Schifani a Salvini: «Compartecipazione? Mai concordata»

La dichiarazione

PALERMO «La decisione governativa per cui la quota di compartecipazione della Regione Siciliana deve essere di 1,3 miliardi di euro non è mai stata condivisa dall’esecutivo regionale». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani che così smentisce quanto dichiarato dal ministro Salvini. «Il governo regionale della Sicilia – sottolinea Schifani – ha sempre espresso totale disponibilità verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto, opera che considera strategica, e per questo la giunta si era impegnata a destinare un miliardo di euro di risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027, dandone tempestiva comunicazione al ministro Salvini con una nota del 18 ottobre. L’auspicio della Presidenza della Regione è che il ministro Salvini si possa attivare per ripristinare le maggiori risorse sottratte alla Sicilia, necessarie per sostenere importanti investimenti per lo sviluppo dell’Isola».

