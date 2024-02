A Vibo Valentia torna Rodolfo Ruperti: sarà il nuovo Questore

l’incarico

VIBO VALENTIA È pronto a tornare in Calabria Rodolfo Ruperti. L’attuale vicario del Questore di Pisa, dove era arrivato nel 2021, sarà il prossimo Questore di Vibo Valentia a partire dall’1 aprile 2024. Prenderà il posto di Cristiano Tatarelli che sarà trasferito a Campobasso. Nelle settimane scorse Ruperti era stato stato promosso dirigente superiore.

La figura di Ruperti

Un nome, il suo, collegato ad importanti operazioni contro la ‘ndrangheta in Calabria. Rodolfo Ruperti, nato a Crotone nel 1965, ha ricevuto ad aprile del 2023 anche un encomio perché, nel 2018, nel Trapanese, in Sicilia, ha lavorato al fermo di dieci esponenti di “Cosa Nostra”, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici e altro. In passato ha diretto le squadre mobili delle questure di Vibo, Caserta, Catanzaro, e Palermo. Insomma, una figura di fiducia per il territorio, celebre per la sua “lotta senza quartiere” contro la criminalità organizzata, l’unico dirigente di Squadra Mobile che in tempi recenti ha diretto Uffici investigativi di contrasto alle “tre mafie” di Calabria, Campania e Sicilia. (Gi.Cu.)