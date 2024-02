«Invitiamo i parlamentari calabresi a dare al Governo la visione reale di cosa nasconde l’Autonomia differenziata»

il dibattito

LAMEZIA TERME “Ci saremo in piazza contro l’autonomia differenziata al sit-in dei sindaci in programma oggi”. Così sui social il consigliere regionale e presidente di Azione Calabria Giuseppe Graziano. L’autonomia differenziata – scrive Graziano -è un’idiozia. Ma anche il centrosinistra deve fare mea culpa e chiedere scusa agli italiani per la scellerata riforma del Titolo V della Costituzione che ha consentito a Calderoli di proporre questo demenziale disegno di legge. Le materie includono salute, istruzione, ambiente, energia e altri possibili settori definiti. Tutto quanto legato ai Livelli essenziali di prestazione non verrà toccato per almeno due anni dato che non ci sono i soldi, ci vorrebbero cento milioni di euro. Il vero problema dell’Autonomia Differenziata sono le altre materie su cui interviene: le strade, le autostrade, gli aeroporti, la protezione civile e tutto ciò per cui non è specificata la necessità di rispettare i Lep con le competenze che verrebbero trasferite immediatamente dallo Stato alle Regioni. Invitiamo i parlamentari calabresi – conclude Graziano – a dare al Governo la visione reale di quanto realmente sta nascosto dietro all’Autonomia differenziata”.

