Taurianova Capitale del Libro 2024, le reazioni

le congratulazioni

LAMEZIA TERME «Grande potenzialità di sviluppo e di valorizzazione culturale e sociale del territorio questa la motivazione della giuria che ha premiato Taurianova Capitale italiana del Libro per l’anno 2024. Il progetto è stato votato all’unanimità da una giuria autonoma e indipendente dal Ministero, presieduta dal professor Pierfranco Bruni. Il riconoscimento rappresenta una bellissima pagina non solo per Taurianova ma anche per tutta la Calabria perché rappresenta la strada da percorrere per la di crescita e la rinascita, non solo di una piccola realtà ma dell’intera regione. È il riscatto di un territorio che va oltre gli stereotipi, supportando la Calabria che ha bisogno di tutte le sue forze migliori per raccontare di sé la grande voglia di cambiamento. Mi congratulo con il sindaco di Taurianova Rocco Biasi, con l’assessore alla cultura Maria Girolama Fedele, con la Giunta e la cittadinanza per il traguardo raggiunto. Ho da subito creduto nelle potenzialità di questa candidatura, nella validità del progetto nato come potente segno di speranza in uno dei periodi più tragici per l’umanità. Ogni biblioteca che riapre riaccende le speranze e io mi sento parte della comunità taurianovese che ha affidato il proprio futuro alla cultura, all’istruzione, ai saperi». Così la vicepresidente della Giuta regionale con delega alla Cultura, Giusi Princi.

Antoniozzi: «Premiati gli sforzi»

«La designazione di Taurianova a capitale del libro 2024 è un successo straordinario per la città e per tutta la Calabria. Si premiano gli sforzi dell’intera comunità di Taurianova che dimostra fervida presenza culturale e una grande partecipazione collettiva. Questi straordinari luoghi del reggino e della Calabria, che nel decenni trascorsi furono attraversati dal cancro della violenza, oggi dimostrano la loro vitalità e bellezza. Tutti i calabresi si sentono vincitori grazie a questa scelta che ci inorgoglisce profondamente». Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Mario Occhiuto: «Importante successo»

«La scelta di Taurianova come Capitale del Libro 2024 rappresenta un importante successo per la Calabria ed è un segno tangibile del potenziale straordinario che risiede nelle nostre comunità, ricche di storia e tradizioni. La Calabria è una terra di eccellenze e di opportunità. Un plauso e auguri di buon lavoro all’amministrazione comunale, che con un gran lavoro ha portato la città alla ribalta nazionale e internazionale. Tutto questo dimostra ancora una volta che la cultura può essere davvero un motore di trasformazione e sviluppo». Lo dichiara in una nota il senatore calabrese e capogruppo di Forza Italia in commissione Cultura a Palazzo Madama, Mario Occhiuto.

Staine: «Un plauso all’amministrazione»

«Esprimo il massimo apprezzamento per la proclamazione di Taurianova Capitale del Libro 2024 perché ciò rappresenta un momento di grande riconoscimento per la nostra comunità. Il sindaco Roy Biasi e l’intera amministrazione comunale meritano un plauso per aver essersi spesi totalmente in questo importante progetto che, siamo certi, avrà un impatto positivo non solo sul territorio locale, ma sull’intera regione. In questa terra di grandi contraddizioni, Taurianova sarà capace di esprimere le immense potenzialità culturali che caratterizzano la Calabria. Attraverso la promozione della lettura e la diffusione dei libri, la nostra città ha l’opportunità di valorizzare le nostre ricchezze e di trasmettere un’immagine autentica e positiva della nostra regione, troppo spesso affidata ad una narrazione carica di pregiudizi. Siamo fiduciosi che questa designazione porterà benefici tangibili e duraturi per tutti i cittadini e ne siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a renderla possibile». È quanto dichiara l’assessore alle Politiche sociali e Trasporti Emma Staine a seguito dell’ufficializzazione di Taurianova Capitale del libro 2024.