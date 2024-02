«Domani Meloni venga sulla Ss 106 per rendersi conto in che condizioni è»

il messaggio

CATANZARO «La premier Meloni che domani scende in Calabria per una importante firma faccia un salto anche sulla SS 106 per rendersi conto personalmente delle condizioni di questa infrastruttura viaria». E’ l’invito-provocazione che segretari delle maggiori organizzazioni sindacali hanno lanciato da Lamezia Terme (Catanzaro) nel corso della presentazione delle tre iniziative contemporanee organizzate per martedì 20 febbraio. Quel giorno, come hanno annunciato Tonino Russo della Cisl, Angelo Sposato della Cgil e Santo Biondo della Uil, sono previsti tre sit in a Mirto Crosìa (Cosenza), Melissa (Crotone) e Bianco-Palizzi (Reggio Calabria). Sulla cosiddetta “strada della morte” sono già 6 le vittime da inizio 2024 mentre erano state 22 durante lo scorso anno.

