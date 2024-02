La protesta dei trattori nella Locride, presenti i sindaci: «Accanto agli agricoltori»

la manifestazione

REGGIO CALABRIA Hanno sfilato sulla statale 106 nella Locride con i loro trattori per continuare a chiedere un cambio di passo all’Ue sulle regole comunitarie e sull’aumento dei costi di produzione in agricoltura. Continua così la protesta degli agricoltori anche in Calabria. Sono tantissimi i cortei organizzati in tutta Italia e in Europa nelle scorse settimane. Nei giorni scorsi, nel corso della protesta organizzata a Rosarno i manifestanti hanno avuto un confronto diretto con il presidente della Regione Roberto Occhiuto durante il quale il governatore si è reso disponibile a promuovere un tavolo Regione-agricoltori.

Al corteo organizzato nella Locride, questa mattina erano presenti anche diversi sindaci, tra loro il presidente dell’Assemblea dei Comuni della Locride Vincenzo Maesano e il presidente del Comitato Giorgio Imperitura. «I sindaci dell’Associazione Comuni della Locride accanto agli agricoltori per sostenere le loro ragioni. Non semplici interessi di categoria – ha detto Maesano – ma questioni importanti per tutti. Il tessuto economico e sociale rappresentato dalle piccole, medie o grandi realtà del settore dell’agricoltura e degli allevatori non può scomparire perché ciò significherebbe perdere l’identità dei nostri territori e soprattutto creare danni alla filiera economica». Il sindaco di Benestare e consigliere delegato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ha espresso «vicinanza agli agricoltori. In questi giorni gli agricoltori, tanti nostri amici che quotidianamente si dedicano a coltivare la terra con tanta dedizione e tanti sacrifici, stanno protestando e manifestando pacificamente contro una ingiusta tassazione e chiedono misure di aiuto e di sostegno. Condivido le ragioni della protesta ed esprimo loro incondizionata solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che la politica ad ogni livello (in particolar modo quella “europea”) possa accogliere le loro giuste richieste». (m.r.)

